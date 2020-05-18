19 Mayıs ‘corona’ nedeniyle dijital ortamda kutlanacak

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın Covid-19 salgını nedeniyle dijital ortamda kutlanacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Corona virüsü salgını nedeniyle bu yılki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da evlerden kutlanmış, balkonlardan İstiklal Marşı söylenmişti.

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Benzer bir uygulamanın yurdun belli yerlerinde yine yapılacağı belirtildi.

Geçen yıl devletin zirvesi ve parti liderleri Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Samsun’daki Tütün İskelesi’ndeki törene katılmış ve beraber poz vermişlerdi.

Bakan Kasapoğlu da Anıtkabir’deki etkinliğe katılmıştı.