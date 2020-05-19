19 Mayıs, 19:19’da evlerden ve stadlardan yükselen İstiklal Marşı’yla kutlandı

Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da İtilaf Devletleri’nin işgaline karşı milli mücadeleyi başlatmak için Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkışının 101’inci yıldönümünü kutlamak için 19:19’da balkona çıkan vatandaşlar hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudu.

Fotoğraf: DHA

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl corona virüsü tedbirleri nedeniyle geniş katılımlı törenlerle kutlanamadı.

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Fotoğraf: Twitter

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda olduğu gibi vatandaşlar evlerinin balkonundan ve penceresinden İstiklal Marşı okuyarak kutlamalara katıldı.

Saat 19.19’da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu İstiklal Marşımız ile yankılandı!



🇹🇷 pic.twitter.com/nxgPMwNGIS — ᴏɢᴜᴢ ᴅᴇ sᴏᴜᴢᴀ (@oguzdesouzaaa) May 19, 2020

Işıklandırılan stadyumların sistemlerinden tam 19:19’da İstiklal Marşı yayını yapıldı.

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Saat 19.19

Vodafone Park.

Beşiktaş, 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor.

🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/IljS1DROMT — Fırat Günayer (@firatgunayer) May 19, 2020

Saat 19.19 #Bütünümidim gençliktedir…🇹🇷🇹🇷Biz herşeyi gençliğe bırakacağız geleceğin ümidi ışıklı çiçeklerdir onlar pic.twitter.com/G2AgWKQcOC — Hilal Akkenar🇧🇦 (@HilalAkkenar) May 19, 2020

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “19:19’da ülkemizde tüm stadyumlar ışıklandırılarak, seslendirme cihazlarından İstiklal Marşı yayını yapılacaktır. Milletimizin tüm fertlerini aynı saatte evlerinin pencerelerinden veya balkonlarından İstiklal Marşı okumaya davet ediyoruz” diyerek çağrı yapmıştı.