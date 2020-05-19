19 Mayıs, 19:19’da evlerden ve stadlardan yükselen İstiklal Marşı’yla kutlandı

Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da İtilaf Devletleri’nin işgaline karşı milli mücadeleyi başlatmak için Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkışının 101’inci yıldönümünü kutlamak için 19:19’da balkona çıkan vatandaşlar hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudu.
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl corona virüsü tedbirleri nedeniyle geniş katılımlı törenlerle kutlanamadı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda olduğu gibi vatandaşlar evlerinin balkonundan ve penceresinden İstiklal Marşı okuyarak kutlamalara katıldı.
Işıklandırılan stadyumların sistemlerinden tam 19:19’da İstiklal Marşı yayını yapıldı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “19:19’da ülkemizde tüm stadyumlar ışıklandırılarak, seslendirme cihazlarından İstiklal Marşı yayını yapılacaktır. Milletimizin tüm fertlerini aynı saatte evlerinin pencerelerinden veya balkonlarından İstiklal Marşı okumaya davet ediyoruz” diyerek çağrı yapmıştı.