19 Mart 2017

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Seçmen ‘vaat’ bekler, enayi muamelesi yapmamak gerekir…
Öyle boğucu bir atmosfer yaratılıyor ki, olup biteni anlamaya çalışanların, anladıkları kadarıyla eleştirenlerin dahi ‘hain’ ilan edilme olasılığı, insanların tepki vermesini neredeyse imkânsızlaştırıyor.
‘Evet’çilere linç yanlış’ diyen Çavuşoğlu: ‘Hayır’ diyenlerin de linç edilmemesi lazım
Referandumda ‘Evet’ diyeceğini söyleyenlerin linç edildiğini savunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Ama bu çok yanlış. ‘Hayır’ diyenlerin de linç edilmemesi gerekiyor” dedi.
Ortaokulda ‘çıplak arama’ iddiası üzerine müdür dahil dört öğretmen açığa alındı
İzmir’in Buca ilçesindeki bir ortaokulda hırsızlıkla suçlanan üç kız öğrenciye, kıyafetlerinin çıkartılarak üst araması yapıldığı iddiası üzerine okul müdürü, iki müdür yardımcısı ve rehber öğretmen açığa alındı.
RTÜK araştırması: İstanbul izleyicisinin ilk tercihi magazin programı, Ankaralıların dizi
Televizyon izleyicilerinin profilini çıkaran Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) raporuna göre İstanbullu izleyicinin ilk tercihi magazin programları, Ankaralıların ise dizi.
Baykal’dan ‘kaset komplosu’ için çağrı yapan Soylu’ya: Yedi yıl oldu, gereğini yapsın
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, kendisini ‘kaset komplosu’nu izlemek için bakanlığa çağıran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt verdi: “Yedi yıl oldu, ortada hiçbir şey yok. Derhal gereğini yapsın.”