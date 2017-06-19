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Yaramazlara biraz batar!

   
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19 Haziran 2017


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Akar ve Fidan, ‘zaman sıkışıklığından’ 14 Temmuz’da görüşmüş

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), darbe girişiminden bir gün önce Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın yaptığı ve CHP raporunda ‘kontrollü darbenin en güçlü emaresi’ olduğu öne sürülen toplantının zaman sıkışıklığından bu tarihte yapıldığını açıkladı.

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