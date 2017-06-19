19 Haziran 2017

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Bürokrasiye ‘can feda’: Gülmen ve Özakça toplantısı için Meclis ‘top çeviriyor’
İşlerine dönebilmek için 100 günü aşkın süredir açlık grevinde olan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için Meclis’te atılan adımlar görmezden gelindi.
Beyoğlu’nda da Koruma Kurulu ‘devre dışı’: Projeleri belediye onaylayacak
İstanbul’un turistik ilçesi Beyoğlu’nda Koruma Kurulu devre dışı bırakıldı.
Akar ve Fidan, ‘zaman sıkışıklığından’ 14 Temmuz’da görüşmüş
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), darbe girişiminden bir gün önce Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın yaptığı ve CHP raporunda ‘kontrollü darbenin en güçlü emaresi’ olduğu öne sürülen toplantının zaman sıkışıklığından bu tarihte yapıldığını açıkladı.
Manisa’da zehirlenmelere tepki gösteren askerlere disiplin soruşturması
Asker zehirlenmelerinin yaşandığı Manisa’da olaya tepki gösteren erlere disiplin soruşturması açıldığı belirtildi.
ABD, ‘DSG’yi hedef alan’ bir Suriye uçağını düşürdü
ABD, Suriye ordusuna ait bir savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu.