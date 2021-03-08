19’uncu Feminist Gece Yürüyüşü: Yer yerinden oynar kadınlar özgür olsa

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Taksim’de 19’uncu kez Feminist Gece Yürüyüşü için toplanan kadınlar “Yer yerinden oynar kadınlar özgür olsa” dedi.
İstanbul’un Beyoğlı ilçesindeki Sıraselviler sokakta buluşan kadınlar Taksim’e doğru yola koyuldu.
İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri dolayısıyla saat 14.00 itibarıyla Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’ne bağlanan bazı yolların kapatılacağını duyurmuştu.
Her yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlar İstiklal Caddesi’nde ‘gece yürüyüşü’ düzenleyip, seslerini duyuruyorlar.
Kadınlar Sıraselviler’de eylemlerini sürdürüyor.
Taksim’den Karaköy’e ilerleyen yürüyüş sloganlar eşliğinde devam etti.