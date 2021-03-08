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Yaramazlara biraz batar!

19’uncu Feminist Gece Yürüyüşü: Yer yerinden oynar kadınlar özgür olsa

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Taksim’de 19’uncu kez Feminist Gece Yürüyüşü için toplanan kadınlar “Yer yerinden oynar kadınlar özgür olsa” dedi.

Fotoğraflar: Arşiv

İstanbul’un Beyoğlı ilçesindeki Sıraselviler sokakta buluşan kadınlar Taksim’e doğru yola koyuldu.

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İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri dolayısıyla saat 14.00 itibarıyla Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’ne bağlanan bazı yolların kapatılacağını duyurmuştu.

Her yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlar İstiklal Caddesi’nde ‘gece yürüyüşü’ düzenleyip, seslerini duyuruyorlar.

Kadınlar Sıraselviler’de eylemlerini sürdürüyor.

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Taksim’den Karaköy’e ilerleyen yürüyüş sloganlar eşliğinde devam etti.

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