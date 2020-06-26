19 bin 451 sterline satıldı; dünyanın en pahalı çoban köpeği oldu

Galler’de, 19 bin 451 sterline (165 bin 472 lira) satılan Elan Valley Sally, dünyanın en pahalı çoban köpeği unvanının sahibi oldu.

Fotoğraf: Bellis Media Kuzey Galler

Border collie cinsi Elan Valley Sally’yi, internet üzerinden yapılan satışta satın alın kişinin adı açıklanmadı. Brecon kasabasında yetiştirilen 19 aylık köpeği alan kişinin Britanya’da yaşadığı açıklandı.

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Köpeğin satışını yapan Farmers Mart adlı çiftçilik ve hayancılıkla ilgili sitede bu satışa kadar rekorun, şubat ayında satılan Megan adlı köpeğe ait olduğu açıklandı. 2.5 yaşındaki Megan, 18 bin 900 sterline ABD’li bir çiftlik sahibine satılmıştı.