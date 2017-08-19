19 Ağustos 2017
Yaramazlara biraz batar!
Açlık grevindeki tutuklu eğitimcilerin avukatu Oya Aslan, ikilinin sağlık durumlarına dair “Önemli eşikteler. Her şeyi bekleyebiliriz” dedi.
Batı Afrika ülkesi Sierra Leone’de bu hafta içinde meydana gelen heyelan faciası sonrası 156’sı çocuk 461 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İstanbul’un tüm ilçelerinde beş bin polisle ‘Yeditepe Huzur’ adıyla denetim yapıldı.
TÜİK’in Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre internet ve bilgisayar kullanımında artış var.
Rusya, Türkiye’den ithalatı yasaklanan domates için ekim ayını gösterdi.