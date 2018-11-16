188 asker ve sivile gözaltı: ABD elçiliğine saldırı şüphelisine ‘mahrem imam’ tespiti

Hava Kuvvetleri’ndeki ‘FETÖ yapılanması’ kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında 100 asker ve askerlerle bağlantılı ‘sivil imam’ olduğu öne sürülen 88 kişi gözaltına alındı. ABD büyükelçiliğine saldırının şüphelisi de gözaltında.

Ankara savcılığından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında ‘mahrem imamlar’ ile örgüt mensubu askerlerin ankesörlü telefonlar ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiğinin tespit edildiği belirtildi.

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Gözaltına alınanlardan dördü teğmen, 96’sı astsubay, 88’i ‘mahrem imam’ şüphelisi sivil.

Soruşturma kapsamında, 22 ağustos 2018 gecesi Ankara’daki ABD büyükelçiliğinin kurşunlanması kapsamında tutuklanan işadamı Ersin Bayram’ın adı da soruşturma dosyasında ‘mahrem imam’ olarak şüpheliler arasında yer aldı. Bayram’a bağlı 10 asker olduğu öne sürüldü.

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Bayram, elçiliğe saldırıyı gerçekleştiren iki kişinin çalıştığı restoranın sahibi. Bayram’ın ‘FETÖ’nün himmet paralarıyla çekildiği öne sürülen fotoğrafı ve bir resepsiyonunda eski ABD büyükelçisi John Bass ile çekilmiş fotoğrafı ve cep telefonunda bulunan örgüt mensuplarının kullandığı haberleşme programları daha önce dosyaya girmişti.