Diken

Yaramazlara biraz batar!

188 asker ve sivile gözaltı: ABD elçiliğine saldırı şüphelisine ‘mahrem imam’ tespiti

Hava Kuvvetleri’ndeki ‘FETÖ yapılanması’ kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında 100 asker ve askerlerle bağlantılı ‘sivil imam’ olduğu öne sürülen 88 kişi gözaltına alındı. ABD büyükelçiliğine saldırının şüphelisi de gözaltında.

Bayram (solda) eski ABD elçisiyle… Fotoğraf: Twitter

Ankara savcılığından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında ‘mahrem imamlar’ ile örgüt mensubu askerlerin ankesörlü telefonlar ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiğinin tespit edildiği belirtildi.

Reklam

Gözaltına alınanlardan dördü teğmen, 96’sı astsubay, 88’i  ‘mahrem imam’ şüphelisi sivil.

Soruşturma kapsamında, 22 ağustos 2018 gecesi Ankara’daki ABD büyükelçiliğinin kurşunlanması kapsamında tutuklanan işadamı Ersin Bayram’ın adı da soruşturma dosyasında  ‘mahrem imam’ olarak şüpheliler arasında yer aldı. Bayram’a bağlı 10 asker olduğu öne sürüldü.

Reklam

Bayram, elçiliğe saldırıyı gerçekleştiren iki kişinin çalıştığı restoranın sahibi. Bayram’ın ‘FETÖ’nün himmet paralarıyla çekildiği öne sürülen fotoğrafı ve bir resepsiyonunda eski ABD büyükelçisi John Bass ile çekilmiş fotoğrafı ve cep telefonunda bulunan örgüt mensuplarının kullandığı haberleşme programları daha önce dosyaya girmişti.

ABD elçiliğine saldırı soruşturması: Gözaltındaki altı şüpheliden üçü tutuklandı

Elçiliğe ateş açan şüphelinin patronu ABD elçisiyle görüşmüş: ‘FETÖ’den gözaltında

 

SON HABERLER

9 Soruda El Chapo Davası: Kendisi içeride, karteli iş başında

Dünyanın en büyük uyuşturucu baronu olarak bilinen Meksikalı Joaquin ‘El Chapo’ Guzman’ın ABD’de görülen davası yüksek güvenlik önlemleri altında başladı.’El Chapo’nun yakalanıp ABD’ye iade edilme sürecinden, jüri seçimi ve yargılama aşamasına kadar her anıyla tarihteki en ilginç davalardan biriyle karşı karşıyayız.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...