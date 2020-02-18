186 milyonluk vurgun yaptılar: Hesap bilgileri bankacıdan, icra avukattan

Adana’da iş insanlarının imzalarını taklit ederek 186 milyon liralık vurgun yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ikisi avukat, altı kişi tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi bir iş insanının, imzası taklit edilerek adına 5 milyon liralık senet hazırlandığını ve icra işleminin başlatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışma sonucu şebekenin aynı yöntemle, iş insanları adına 186 milyon liralık sahte senet hazırlayıp icra takibi başlatarak tahsil ettikleri ortaya çıktı.

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Banka çalışanı çeteye vermiş

Aralarında özel banka çalışanı N.P.’nin de olduğu şüphelilerin, bu bankada yüklü hesapları olan iş insanlarının hesap ve imza sirkülerinin bilgilerini, çeteye verdiği saptandı. Avukat olan F.P. ve O.Y.’nın de bu kişiler hakkında icra işlemi başlattığı öğrenildi.

Emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden F.P ve O.Y.’nin de aralarında bulunduğu altı kişi tutuklandı.