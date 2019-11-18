1825 yılında resmedildiği gibi Venedik yeniden sular altında

İtalya’nın kuzeyini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle sular altında kalan Venedik’te baskınlar devam ediyor. Hafta sonu yağan yağmurlar nedeniyle su seviyesi yükselen şehir, yine sular altında kaldı.

Fotoğraflar: DHA

Kuzeydoğu İtalya’da birbirinden kanallarla ayrılmış, köprülerle bağlanan 118 adanın üzerine kurulu şehirde yapılan ölçümlerde su seviyesi 187 santimetreye ulaştı. Belediye Başkanı Luigi Brugnaro 187 santimetreyle, sel sularının tarihin en yüksek ikinci seviyesine ulaştığını söyledi.

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Bütünüyle Dünya Miras listesinde yer alan Venedik’in en yüksek su seviyesi 1966 yılında 194 santimetre olarak ölçülmüştü. Başkan Brugnaro, bünyesinde birçok tarihi eser ve dünya mirası barındıran Venedik’te maddi zararın çok yüksek olduğunu açıkladı.

Daha önce de sel baskınlarına uğrayan şehrin bu hallerinden biri de 1825 yılında ressam Vincenzo Chilone tarafından ‘Piazza di San Marco’ adlı tabloda resmedilmişti.