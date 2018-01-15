697 sayılı KHK ile kamu görevine iade edilen kişi sayısı.
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‘Fenomen’ Gökçek’in halefi: Twitter’a zaman ayıramıyorum, yapmam gereken işler var
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, selefi Melih Gökçek’in aksine Twitter’a fazla zaman ayıramadığını söyledi.
Erdoğan’ın katıldığı kongrede Gül’e mesaj: Bay Kemal’in kayığı, binmez adamın ayığı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a destek veren AKP’liler, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e pankartla mesaj gönderdi: “Bay Kemal’in kayığı, binmez adamın ayığı.”
Soruşturma başlatılan CHP’li Kaftancıoğlu: Daima terör örgütlerini lanetledim
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hakkında soruşturma başlatılmasını ‘hayatı boyunca tüm terör örgütlerini lanetlediğini’ söyleyerek değerlendirdi.
İstanbul’da OHAL’e karşı ses yükselttiler: Mücadeleye devam
İstanbul’da darbe girişiminin ardından ilan edilen ve altıncı kez uzatılan OHAL’e karşı demokrasi talebiyle miting düzenlendi.
Türkiye’den YPG’li ‘Sınır Koruma Gücü’ne tepki: Müdahale hakkımız mahfuzdur
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun kuracağı ‘Sınır Koruma Gücü’ne tepki gösterdi: “Her tür müdahale hakkı mahfuzdur.”