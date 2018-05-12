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Yaramazlara biraz batar!

181 yıllık kent hafızası: Çengelköy’de selde devrilen tarihi çınar toprağa tutunup yeşerdi

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İstanbul’u temmuzda etkisine alan fırtına ve doluda zarar gören 181 yaşındaki tarihi Çengelköy çınarı, toprağa tutunup yeşermeye başladı.

Fotoğraflar: İBB

Çengelköy İskele Meydanı’nda bulunan tarihi çınar, yağışa dayanamayıp kökünden koparak devrilmişti.

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Çınarın önceki hali.

Büyükşehir belediyesi ekipleri, çınara ertesi gün müdahale etmiş, hayata döndürmek için ‘yoğun bakım’a almıştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık bir yıldır bakımı süren çınar ağacı toprağa tutundu, yeşermeye başladı. Tarihi çınarın tedavi sürecinde öncelikle ağacın yükünü hafifletebilmek için tepe ve yan dalları budanarak, ağaç küçültüldü. Kökler, hava almaması için keçe ile kapatıldı, ardından kırılma sonucu tahrip olan köklerde restorasyon çalışması yapıldı.

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Vinçle ayağa kaldırılan çınar için geçici destek çalışması da gerçekleştirildi. Ağacın, köklerinin güçlendiği ve kendi başına ayakta durabileceği belirlendi. Yapılacak incelemelerden sonra yapılan bu destekler kaldırılabilecek.

İstanbul’da geçen sene yaşanan fırtınada 2 bin 118 ağaç devrilmiş, 2 bin 500 ağacın dalları kırılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, devrilen 2 bin 118 ağacın yerine 4 bin 236 ağaç dikim yapmayı planlamıştı. Çalışmalar sonucunda 2 bin 120 ağacın dikimi tamamlandı.

Çengelköy’de selde devrilen tarihi çınar ‘yaşama tutundu’

Belediye duyurdu: Selde devrilen Çengelköy’deki tarihi çınar yerine dikilmeye çalışılıyor 


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