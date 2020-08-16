18 yıl önce işlenen cinayet özel ekiple aydınlatıldı, katil tutuklandı

Adana’da 18 yıl önce işlenen kadın cinayeti, polisin dosyayı yeniden açmasının ardından aydınlandı.

Fotoğraf: AA

Seyhan ilçesindeki Şehit Duran Mahallesi’nde 2 Ekim 2002’de 29 yaşındaki Fadime Şafak boğularak öldürüldü. O dönem olay soruşturulsa da faile ulaşılamadı. Ancak zamanla, dosyanın faili meçhul kalma tehlikesi ortaya çıktı.

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AA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet dosyasını zaman aşımına uğramadan tekrar açtı.

Polis, vücudunda darp ve boğuşma izi görüşen kadının olay anında aynı odada uyuyan çocuklarıyla görüştü. Özel ekip, cinayetin aileyi tanıyan şüpheli veya şüphelilerce işlendiği ihtimali üzerinde durarak çalışma başlattı.

Taşınanlar araştırıldı

Ekipler, olaydan sonra mahalleden taşınanlar üzerinde yaptığı çalışmanın ardından belirlenen 10 şüpheliye yoğunlaştı. 40 yaşındaki şüpheli G.Ç.’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) hırsızlık suçu nedeniyle cezaevinde olduğu tespit edildi.

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Polis, KKTC ile yaptığı görüşmelerin ardından Türkiye’ye gönderilmesini sağladığı G.Ç.’yi Mersin’de gözaltına aldı. Emniyette kan örneği ve ifadesi alınan zanlı, Fadime Şafak’ı tanımadığını ve cinayeti kendisinin işlemediğini iddia etti.

Serbest kaldı, polis takip etti

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis, anlattıkları çelişkili bulunan G.Ç.’yi serbest kaldıktan sonra teknik ve fiziki takibe aldı.

Serbest kaldıktan sonra telefonla aradığı ablası P.Y. ve kayınbiraderi A.İ.C. cinayetle ilgili konuşmalar gerçekleştirdiği teknik takibe takılan G.Ç’nin, yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edildi.

Doku uyuştu

Zanlıdan alınan kan ile Fadime Şafak’ın tırnak arasındaki dokuların uyuşması üzerine G.Ç. ile cinayeti gizledikleri iddiasıyla P.Y. ve A.İ.C. gözaltına alındı.

Evli ve üç çocuk babası G.Ç., ikinci ifadesinde cinayeti itiraf etti. Katil, ‘gönül ilişkisi bulunduğunu’ öne sürdüğü Şafak’ı olay günü aralarında çıkan tartışmanın ardından yastıkla boğarak öldürdüğünü söyledi.

Bu kez tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan üç şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. G.Ç. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, P.Y. ve A.İ.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.