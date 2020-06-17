18 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı: Olay yerindeki cam kırığında bulunan izle, ehliyet için alınan parmak izi eşleşti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 18 yıl önce işlenen cinayeti jandarma aydınlattı. Ehliyet için alınan bir parmak izinin olay yerindeki cam kırığındaki izle eşleşmesi sonucunda cinayeti işleyen kişi yakalandı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre Örenşehir Mahallesi’ndeki Nazar Tatil Sitesi’nde gece bekçiliği yapan Mehmet Ali Arslan, 7 Ocak 2002’de öldürülerek cesedi sahile gömüldü. Cinayetle ilgili tutuklanan ancak akli dengesi yerinde olmadığı için cinayeti üstlendiği anlaşılan sanığın cezası Yargıtay tarafından bozuldu ve beraat etti.

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İlçede ağır ceza mahkemeleri kurulmasının ardından Antalya Adliyesi’ndeki bölgeyle ilgili faili meçhul dosyalar Manavgat Adliyesi’ne gönderildi.

Faili meçhul olayın dosyasını raftan indiren savcının talimatıyla ilçe jandarma komutanlığı, bekçi cinayetinin aydınlatılması için çalışma başlattı. Bu yılın başında Çengel Jandarma Karakolu Jandarma Suç Araştırma Timinde (JASAT) görevli dört askerden özel ekip oluşturuldu. Ekip delilleri inceledi, tanıkları yeniden dinledi.

Araştırmalar devam ederken bir süre önce ehliyetini değiştiren A.Ü’den alınan parmak izinin, olay yerinde bulunan cam parçası üzerindeki parmak iziyle eşleştiği belirlendi.

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JASAT ekibi, maktule yakın bir mahallede oturan şüpheliyi üç ay süreyle teknik ve fiziki takibe aldı. A.Ü’nün cinayet olayından sonra ‘yakalanma korkusuyla’ ehliyetini değiştirmesi gereken güne kadar hiçbir resmi işlem yaptırmadığı tespit edildi.

Gözaltına alınan A.Ü, jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf etti. Olay gecesi çok içtiğini ve tartıştıkları Arslan’ın kendisini dövdüğünü iddia eden şüpheli, bıçakla Arslan’ı öldürüp cesedi sahile taşıyarak gömdüğünü anlattı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ü., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.