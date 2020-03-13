18 yaşındaki Suriyeli sığınmacı AYM kararına rağmen ikinci kez sınırdışı edildi

CANAN COŞKUN

18 yaşındaki Suriyeli sığınmacı Muhammed Reso, hakkındaki Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen ikinci kez sınırdışı edilerek ülkesine gönderildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

18 yaşındaki Reso, Ağustos 2019’da İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde arkadaşının motosikletini sürerken bekçiler tarafından durduruldu. Reso, motosikletin plakası kayıtlı olmadığı için Kanarya Polis Merkezi’ne götürüldü. Burada avukata ve tercümana haber verilmeden ifadesi alındı ve Pendik Yabancılar Şube Müdürlüğü’ne gönderildi. 16 gün boyunca burada tutulan Reso’nun ailesine de haber verilmedi.

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22 Ağustos 2019’da Çatalca’da bulunan Binkılıç Geri Gönderme Merkezi’ne gönderilen Reso’nun avukatı Ömer Çakırgöz, sınırdışı etme işleminin durdurulması için AYM’ye başvurdu.

Mahkeme kararı beklenmeden sınırdışı edildi

Muhammed Reso’dan Binkılıç Geri Gönderme Merkezi’nde ailesi İstanbul’da olmasına rağmen ‘aile birleşimi‘ gerekçesiyle parmak izi alındı.

Böylece gönüllü geri dönme formu düzenlendi ve Reso 24 Ağustos 2019’da Suriye’nin İdlib kentine gönderildi.

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AYM sınırdışı işlemini geçici olarak durdurdu

AYM, 26 Ağustos 2019’da sınırdışı işleminin geçici olarak durdurulmasına karar verdi. Mahkeme, Reso’nun yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi için bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Araştırma sürecinde sınırdışı işleminin gerçekleştirilmesinin telafisi imkânsız sonuçlar ortaya çıkarabileceğine işaret etti.

Tedbir kararına rağmen tekrar sınırdışı edildi

AYM’nin kararından sonra Reso, Kasım 2019’da İstanbul’daki ailesinin yanına döndü. Ancak polis tarafından Aralık 2019’da yine gözaltına alındı. Bugün tekrar sınırdışı edilerek Azez’e gönderildi.

Reso: Parmak izi zorla alındı

Muhammed Reso, avukatı aracılığıyla AYM’ye sunduğu dilekçede, Binkılıç Geri Gönderme Merkezi’nde parmak izinin zorla alındığını söyledi.

Öte yandan İdlib’e gönderildiğinde El-Nusra’ya teslim edildiklerini, kendisiyle birlikte iki kişinin daha bu kişilerce gözleri bağlanarak hapishane gibi bir yere götürüldüğünü belirtti.

Orada aç ve susuz bırakıldıklarını aktaran Muhammed, kötü muameleye maruz kaldığını da anlattı.

Fidyeyle serbest kaldı

Muhammed, İdlib’te tutulurken El-Nusra’nın kendisini ancak ailesinin para göndermesi halinde serbest bırakacağını söylediğini, aksi takdirde kendi lehlerine savaşmaya zorlanacaklarını anlattı. Bunu kabul etmemesi durumunda idam kararı verileceğinin söylendiğini belirten Muhammed, ailesinin El-Nusra’ya ait bir havale merkezine gönderdiği 9 bin dolar (57 bin TL) sayesinde serbest kaldı.

Ailesi İstanbul’da yaşayan Muhammed Reso, şimdi Azez’e bağlı Bab el Selam köyünde tutuluyor.