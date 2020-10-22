18 yaşındaki kızını öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet

Ankara’nın Çubuk ilçesinde, şubat ayında, internetten izlediği müstehcen videodaki kadını 18 yaşındaki kızı Şeyma Yıldız’a benzeterek onu öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Harun Yıldız ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: DHA

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına sanık Yıldız, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Taraf avukatları ve sanık yakınları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

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Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen Yıldız, önceki savunmalarını tekrarladığını belirterek şöyle devam etti: “Daha önce mahkemeden görüntülerin incelenmesini talep etmiştim ancak bu kabul görmedi. Kızım, o görüntülerde baygın olarak görülüyordu, birileri kızıma bu kötülüğü yaptı. Onların bulunup cezalandırılmasını istiyorum.”

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, “Görüntülerin gerçek olduğunu, çocuğun iradesi dışında görüntülerinin paylaşıldığını farz edelim. Bu durumda ne değişecek, bundan yola çıkarak ölen çocuğu kusurlu mu kabul edelim” dedi.

Son sözü sorulan sanık, kızının görüntülerini paylaşanların bulunması talebini yineledi.

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Heyetin kararını açıklayan Şatır,Yıldız’ın, ‘üstsoy veya altsoydan birini öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

Takdir indirimi yapılmadı.

Olayın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan iddianameye göre, Yıldız 6 Şubat 2020’de kızı Şeyma Yıldız’ı tabancayla öldürdü.

İnternetten müstehcen videolar izlediğini, bu sırada kızı Şeyma’ya ait olduğunu düşündüğü ‘uygunsuz görüntülere’ denk geldiğini iddia eden Yıldız, olay günü alkol aldıktan sonra kızını dershaneden alarak Kargın mevkisine gittiğini belirtti.

Görüntüleri sorduğu kızının durumu kabul etmediğini anlatan Yıldız, “Kızıma ısrarla bunu kendisine kimin yaptığını sordum. Bana ‘Ben böyle bir şey yapmadım’ dedi. Ancak kafasını önüne eğerek ağlamaya başladı ve ‘Baba sus, baba sus.’ diyerek karşılık verdi” dedi.

Kızının söylediklerine ikna olmadığını savunan baba Yıldız, tabancayla defalarca ateş ederek kızını öldürdüğünü kabul etti.

Dijital veri inceleme raporuna göre, baba ve kızına ait telefonlarda, Şeyma Yıldız’a ait ‘uygunsuz içerikte’ video bulunmadı.

Sanığın ifadesinde, ‘kuzenine veya arkadaşına yardımcı olan Şeyma’ ifadeleriyle arama yaptığı esnada kızına ait olduğunu iddia ettiği görüntülerin çıktığı iddiası üzerine, söz konusu kelimelerle yapılan aramada ulaşılan görüntülerdeki kişinin Şeyma olmadığı ve ona benzemediği belirlendi.