18 yaşındaki Ece dört aylık kocası tarafından öldürüldü: ‘Beni kesecek, kurtarın’ diye bağırmış

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 21 yaşındaki inşaat işçisi Sabri Çiçek kaçarak evlendiği dört aylık eşi Ece Çiçek’i boğazını kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.

Fotoğraf: DHA

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde yaşayan ve dört ay önce ailelerinden kaçıp Beyşehir’e giden Sabri ve Ece Çiçek, burada evlendi.

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Çift dün akşam, Yeni Mahalle 40658 Sokak’taki evlerinde bilinmeyen nedenle tartıştı. Sabri Çiçek, tartışmanın büyümesi üzerine eşi Ece Çiçek’i öldürdü.

Sabri Çiçek, olayın ardından balkona çıkıp polisi arayarak, “Ben eşimi öldürdüm” diye ihbarda bulundu. Polis, genç kadını kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ece Çiçek’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Genç kadının cansız bedeni otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Olayın ardından gözaltına alınan Sabri Çiçek, ifadesinde, ‘‘Tartıştık. Cinnet geçirdim. Öldürdüm” dedi.

Komşusu kapıyı çalmış

Genç çiftin üst komşusu Aysel Kuru, çift tartıştıkları sırada Ece Çiçek’in, “Beni kurtarın. Beni kesecek” diye bağırması üzerine evlerine gittiğini söyledi.

Kuru şunları söyleldi: ”Kapıyı açtıklarında ikisi de sakinleşmişti. Genç ve yeni evli olduklarını birbirlerini anlayışla karşılaşıp, tartışmamaları konusunda telkinde bulundum. Sabri Çiçek de sakin bir şekilde duruyordu. Sonra eve çıktım. Yaklaşık 15 dakika sonra evlerinde sessizlik hakim oldu. Bunun üzerine eşim, ışıklarının yanıp, yanmadığını kontrol etmek için balkona çıktığında Sabri Çiçek’in telefonla konuştuğunu duymuş. Sanırım polisi aradı. Apartmana yeni taşınmışlardı. Ece beni birkaç kez çaya davet etmişti. Oturup sohbet etmiştim. Efendi güzel bir kızdı.”

Eşi Mehmet Kuru da, ”Balkonda Sabri Çiçek vardı. Sigara içiyor ve telefonla konuşuyordu. Sanırım polisi arıyordu. Sabri ve eşi, yeni taşınmıştı. Efendi bir çocuğa benziyordu” ifadelerini kullandı.