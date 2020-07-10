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Yaramazlara biraz batar!

18 yaşın altındakilerin uçakta veli ile seyahat etme zorunluluğu kaldırıldı

18 yaşın altındaki gençlerin uçakta veli veya vasi ile beraber seyahat etme zorunluluğu kaldırıldı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter’daki açıklamasında, Türkiye’deki 18 yaş altı gençlere güzel bir haberi olduğunu belirtti.

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Bilal Ekşi, şöyle yazdı: “Artık uçakla seyahatlerinizde veli/vasiniz ile beraber seyahat etme zorunluluğu ortadan kalktı. Ver elini memleket! Ver elini tatil! Ama lütfen maskeniz ile beraber seyahat ediniz.”

Pegasus Hava Yolları’nın konuyla ilgili açıklaması da şöyle: “Yurt içine seyahat edecek 18 yaş altı misafirlerimizin; yanlarında velisi veya vasisi bulunması şartı kaldırılmıştır. Yanında velisi veya vasisi olmayan 18 yaş altı misafirlerimiz, seyahat izin belgesi alınmasına gerek olmaksızın uçuşlarımıza kabul edilecektir.”

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