18 yaşın altındakilerin uçakta veli ile seyahat etme zorunluluğu kaldırıldı

18 yaşın altındaki gençlerin uçakta veli veya vasi ile beraber seyahat etme zorunluluğu kaldırıldı.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter’daki açıklamasında, Türkiye’deki 18 yaş altı gençlere güzel bir haberi olduğunu belirtti.
Bilal Ekşi, şöyle yazdı: “Artık uçakla seyahatlerinizde veli/vasiniz ile beraber seyahat etme zorunluluğu ortadan kalktı. Ver elini memleket! Ver elini tatil! Ama lütfen maskeniz ile beraber seyahat ediniz.”
Pegasus Hava Yolları’nın konuyla ilgili açıklaması da şöyle: “Yurt içine seyahat edecek 18 yaş altı misafirlerimizin; yanlarında velisi veya vasisi bulunması şartı kaldırılmıştır. Yanında velisi veya vasisi olmayan 18 yaş altı misafirlerimiz, seyahat izin belgesi alınmasına gerek olmaksızın uçuşlarımıza kabul edilecektir.”