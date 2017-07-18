18 Temmuz 2017
Yaramazlara biraz batar!
İstanbul’da gece saatlerinde başlayan ve sabah etkisini giderek artıran yağmur nedeniyle, şehrin birçok noktasını su bastı, trafik kilitlendi.
Darbe girişiminden iki yıl önce ‘FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasının anlatıldığı bilgi notunun ortaya çıktığı, bunun ‘FETÖ’ mensubu subaylar tarafından sümen altı edildiği belirtildi.
Müfettişlerin, hakim ve savcıların kişisel özelliklerini bilgi fişlerine yazarak dosyalayacağı belirtildi.
Hükümet, Anıtkabir’in imara açılmasının söz konusu olmadığını savunarak, Mimarlar Odası’nı ‘çarpıtma’ yapmakla suçladı.
AKP, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “50 milyonluk Türkiye” nitelemesini sehven söylediğini belirtti.