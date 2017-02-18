18 Şubat 2017

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Vali PKK’ya işaret etti: Viranşehir’deki saldırıyla ilgili 26 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde biri çocuk iki kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili 26 kişi gözaltına alındı.
İki gün özgür kalabilen HDP’li Encü: Operasyonlar ‘Evet’ çıkmasın diye
Tahliye olduktan iki gün sonra gözaltına alınıp tutuklanan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, referandumda ‘Evet’ çıkmasını engellemek için HDP ve DBP’liler başta olmak üzere muhaliflere operasyon yapıldığını söyledi.
Kayyımdan Amedspor’a: İsminizi değiştirin yoksa bütçeyi keseriz
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanan Cumali Atilla’nın Amedspor’un isminin değiştirilmesini istediği, aksi takdirde kulübe ayrılan desteğin kesileceği öne sürüldü.
Başsavcı vekilinden ‘Hayır’cılara gözdağı: PKK ile aynı muameleyi göze alıyorlar
Antalya cumhuriyet başsavcı vekili Cevdet Kayafoğlu’nun, 16 nisanda yapılacak anayasa değişikliği referanduma ilişkin, “Sandıkta hayır diyecek olanlar PKK ile aynı muameleyi göze alıyorlar demektir. Küsmece yok” mesajını paylaştığı ortaya çıktı.
‘Akademik kıyım’a Erdoğan yorumu: Doçent, profesör kusura bakmasın, bedel ödenecek
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevlilerinin yanında üniversiteleri çölleştiren akademisyen ihraçlarını değerlendirirken, profesörlerin, doçentlerin de bedel ödemesi gerektiğini söyledi.