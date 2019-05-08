18 milyon zarar: İSKİ’den ‘bazı’ abonelere indirimli tarife

Sayıştay, İSKİ’nin mevzuata aykırı bir şekilde ucuz su verdiği bazı dernek, spor kulübü tesisi ve vakıflara ait binalar sebebiyle 18 milyon lira zarar ettirildiğinini belirledi.

BirGün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre İSKİ Tarifeler Yönetmeliği’nin incelenmesi sonucunda hazırlanan Sayıştay raporunda aralarında amatör spor kulüpleri, dernek, vakıf, belediye ve belediye iştiraki şirketlerin bina ve tesislerinin de bulunduğu birçok aboneye indirimli su tarifesi uygulandığı saptandı.

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Bazı kamu kurumları, vakıflar, bedelsiz gruptaki aboneler ve belli şartları taşıyan vakıf ve cemiyetlerden bağlantı, kazı ruhsat bedeli, proje inceleme ve onay ücreti, şube yolu, su sayaç bedeli gibi hizmetler için ücret alınmadığı, katılma payı ve su iştirak bedellerinin tahakkuk ve tahsilatlarının yapılmadığı da raporda yer aldı.

Kurumun 18 milyon liralık zarara sebep olan bu uygulamayı değiştirmek yerine başka aboneler eklemek istediği kaydedildi.

Vatandaşa yüksek tarife

Raporda ayrıca, vatandaşın kullandığı su ve atık su tarifelerinin kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak tespit edilmediği, gerçek maliyet değerlerinin hesaplamalara yansıtılmadığı bildirildi.

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Raporda, “Su tarifesinin içine atık su maliyetleri de dahil edilerek tarifenin olması gerekenden yüksek belirlenmesine sebebiyet verilmiştir” dendi.



