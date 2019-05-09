Diken

Yaramazlara biraz batar!

18 milyon

Sayıştay, İSKİ’nin mevzuata aykırı bir şekilde ucuz su verdiği bazı dernek, spor kulübü tesisi ve vakıflara ait binalar sebebiyle 18 milyon lira zarar ettirildiğinini belirledi.

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