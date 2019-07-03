Diken

Yaramazlara biraz batar!

18 milyar

NATO, üye ülkelerin savunma harcamalarına ilişkin 2019 yılı tahmini veriler yayınladı. Toplam harcama 984 milyar doları geçecek. Türkiye’nin bütçesi ise 18 milyar dolar.

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Rus denizaltısında yangın: 14 ölü

Rusya Donanması adına okyanus tabanında araştırma yapmakla görevlendirilmiş denizaltı aracı Batiskafta’da ülke karasuları içindeyken çıkan yangında 14 denizci hayatını kaybetti.

Bursa’da yapımı planlanan biyokütle santral projesine iptal kararı

Bursa 3’üncü İdare Mahkemesi’nce köylüler ile çevrecilerin Toprak Koruma Kurulu’nun onay kararına karşı açtığı davada, Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız köyüne yapılması planlanan biyokütle enerji santrali projesinin iptaline karar verildi. Daha önce de Bursa 2’nci İdare Mahkemesi’nde açılan davadan iptal kararı çıkmıştı.

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