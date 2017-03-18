18 Mart 2017

SON HABERLER
Darbe girişimi | HSYK, 202 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti
Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
Nevruz’u izlemek için Türkiye’ye gelen İtalyan belediye başkanı sınırdışı edildi
İtalya’nın Santomenna kasabasının belediye başkanı Massimiliano Voza, Nevruz etkinlikleri için Diyarbakır’a gitmek üzere geldiği İstanbul’da sınır dışı edildi.
Polis şiddetini protesto etmek isteyen Hollandalı Türklerin eylemi iptal edildi
Rotterdam’da Hollandalı Türklerin polis şiddetine karşı düzenlemeyi planladıkları eylem, organizatörler tarafından iptal edildi.
Yazar Irmak Zileli: Muktedir, uyanış olduğunda zihinleri kötürümleştirir
Irmak Zileli de ‘Gölgesinde’de kadının özgürlük için başlattığı yürüyüşü, erkeğin dört duvarından nasıl kurtulduğunu anlatıyor. Zileli’yle ‘Gölgesinde’yi ve edebiyatta kadının yerini konuştuk.
Bahçeli’den ‘peygamber benzetmesi’ yapan Baykal’a: Dili bozulmuş birisi halt ediyor
MHP lideri Devlet Bahçeli, “Bu kadar yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsın” diyen CHP’li vekil Deniz Baykal’a yanıt verdi: “Dili bozulmuş birisi halt ediyor, günaha giriyor.”