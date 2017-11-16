18 Kasım’da: Udi Ara Dinkjian’ın projesi ‘The Secret Trio’ İstanbul’da sahne alacak

Etnik müzik grubu ‘The Secret Trio’, 18 Kasım Cumartesi günü İstanbul’da sahne alacak.
‘The Secret Trio’, Diyarbakır kökenli ABD’li udi Ara Dinkjian, Balkan ve Ortadoğu müzik mirasını New York Julliard School’da aldığı klasik batı müziği eğitimiyle harmanlayan Macar klarnetçi İsmail Lumanovski ve mızrap kullanmadan geliştirdiği tekniğiyle bilinen kanun sanatçısı Tamer Pınarbaşı’dan oluşuyor.
Dinkjian’ın Sezen Aksu ve Erkan Oğur’la da çalışmaları bulunuyor.
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 18 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de sahne alacak grubun ilk albümü 2012 tarihli ‘Soundscapes’, ikinci albümü ise 2015 çıkışlı ‘Three of Us’.
‘Ortadoğu’dan Balkanlara, cazdan, rock’a, Ermeni müziğinden klasik Batı melodilerine dünya müziğinin farklı tonlarını buluşturan’ sözleriyle kendilerini tanımlayan ‘The Secret Trio’nun ‘sihri’ ise üç enstrümanı ‘aşan’ müzikal zenginliği.