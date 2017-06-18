18 Haziran 2017

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Arap basını: Suudi Arabistan, Türkiye’nin üs kurma teklifini reddetti
Suudi Arabistan basını, Kral Selman’ın Türkiye’nin ülkede askeri üs kurmasına izin vermediğini yazdı.
Almanya’nın İncirlik Üssü’nü tahliyesi eylülü bulacak
Almanya’nın İncirlik Üssü’nden tahliyesi eylül ayını bulabilir.
Manisa’da askerler isyanda: Dayak yiyoruz, yemekler sabunlu geliyor
Manisa’daki kışlada akşam yemeğinin ardından hastaneye kaldırılan askerler, hem karargahtaki şartlardan hem de yemek şirketinden şikayetçi.
Savcılık duyurdu: Manisa’da 731 asker zehirlendi, 21 kişi gözaltına alındı
Manisa Savcılığı, zehirlenme yüzünden 731 askerin hastanelik olduğunu, olayın akabinde yemek şirketinen 21 kişini gözaltına alındığını duyurdu.
WSJ: Erdoğan, Katar krizinde sonraki hedefin kendisi olduğunu düşünüyor
ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Katar krizini kişisel olarak gördüğünü ve bir sonraki hedefin kendisi olduğunu düşündüğünü yazdı.