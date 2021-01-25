18 gündür kayıptı; bulundu: Baraj suyu içerek ve mantar yiyerek hayatta kalmış

Avustralya’da, 18 gündür kayıp olan bir kişi dün bulundu. Polis, 58 yaşındaki Robert Weber’in baraj suyu içerek ve mantar yiyerek hayatta kaldığını açıkladı.

Fotoğraf: Queensland Polisi

Weber’den, 6 Ocak’ta Queensland eyaletindeki Kilkivan Kasabası’ndaki bir otelden köpeğiyle ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Başlatılan arama-kurtarma çalışmalarından sonuç alınamayınca hafta içinde çalışmalara son verildi.

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Dün, eyalet milletvekili Tony Perrett ve eşi tarafından bulunan Weber, günlerce baraj suyu ve mantar tükettiğini söyledi.

Polisten yapılan açıklamaya göre Weber’in aracı bir çiftlik yolunda çamura saplandı. Yola devam edemeyen ve yardım isteyemeyen Weber üç gün aracında kaldı. Suyu ve yiyeceği bitince yola koyuldu ve kayboldu.

Ailesinin başvurusuyla günlerce havada ve karada arama yapıldı. Çalışmalara son verilince bölge halkından, çiftlik sahiplerinden yardım istendi.

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Çiftlik sahibi Perret ve eşinin, Weber’i, aracının çamura saplandığı noktaya 3 kilometre mesafedeki bir barajın yakınında bulduğu belirtildi.

Perrett, “Bir ağacın altında oturuyor ve bize el sallıyordu. Hemen yanına gittik” dedi.

Weber sağlık kontrolünden geçmek için hastaneye kaldırıldı.

Weber’in köpeği ise bulunamadı.