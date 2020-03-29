18 gündür evden çıkmayan İtalyan aile, balkondan ‘işin inceliklerini’ anlattı

İtalya’nın Roma şehrinde 18 gündür evden çıkmayan bir aile balkondan verdikleri röportajda deneyimlerini anlattı.

Annini ailesi Avrupa’da corona virüsün en çok etkilediği İtalya’da yaşayan üç kişilik bir çekirdek aile. Kendilerini eve kapatan aile 18 gündür hiç evden çıkmamış. Yalnızca baba Alan iki kez markete gitmiş.

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BBC Avrupa muhabirine evlerinin balkonunda verdiği röportajda, “Ailenin cesuru benim” diye şaka yaparak anlatıyor. Görüntülü aramayla yapılan görüşmede Alan günleri iyi planlamanın karantinayı kolaylaştırdığını söylüyor, “İşteymişsiniz gibi davranın” diyor.

“Biribirinizin sinirini bozmamayı nasıl başarıyorsunuz?” sorusunu şöyle yanıtlıyor: “Üç ayrı odada kalıyoruz. Ben çalışma odasını ofis olarak kullanıyorum. Eşim salonda çalışıyor, oğlum odasında vakit geçiriyor.”

“Ailenizle ilgili karantinadan önce bilmediğiniz ne öğrendiniz?” sorusunu ise “Oğlum çok yemek yiyormuş!” diye yanıtlıyor.

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Düzenli bir koşucu olan Alan, en zor şeyin 7 Mart’tan beri koşamamak olduğunu söylüyor. Bu açığı kaptmak için evde hemen hemen her gün egzersiz yaptığını anlatıyor. Normal şartlarda haftaya düzenlenecek Roma maratonunu takımıyla evden koşacaklarını belirtiyor. 42 kilometrelik maratonu takımdaki kişilere bölerek koşmayı planlıyorlar. Adını da ‘Marathome’ (İngilizce evde anlamına gelen bir kelime şakası) koymuşlar.

Alan depresif hissetiklerinde ailece oyun oynayarak ya da bir şeyler izleyerek bu duygunun üstesinden gelmeye çalıştıklarını söylüyor.

Bu durumdan çıkarılabilecek tek olumlu bir sonuç “Ailece daha fazla vakit geçirmemiz oldu” diyerek ailece balkondan içeri giriyorlar.