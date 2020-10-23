18 dolarlık şarap ısmarlayan çifte, 2 bin dolarlık şarap servis edilmiş

ABD’nin New York kentinin tanınmış lokantalarından Balthazar’da, 18 dolarlık bir kırmızı şarap ısmarlayan çifte yanlışlıkla 2 bin dolarlık bir şarabın servis edildiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Yanlışlığı lokantanın sahibi Keith McNally, Instagram hesabından duyurdu. McNally, genç bir çiftin fiyatı 18 dolar olan Pinot Noir ısmarladığını, ancak garsonların onlara dört işinsanının ısmarladığı 2 bin dolarlık Mouton Rothschild’ı servis ettiğini yazdı.

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Garsonların iki şarabı da birbirine benzeyen karaflara koyduğunu ve karıştırdığını belirten McNally şu ifadeleri kullandı: “Hata anlaşılınca genç çift, menüdeki en pahalı şarabı içtiği için havalara uçtu. Bana bankanın yanlışlıkla hesaplarına fazla para yatırmasına benzer bir durum olduğunu söylediler. Biz söylemeden yanlışlığı fark etmeyen işinsanları ise en ucuz şarabın da lezzetli olduğunu söyledi. Tabii iki masadan da 18 dolar tahsil etmek zorunda kaldığımız için olan benim banka hesabıma oldu!”

Pinot Noir’ın lokantada şimdiki fiyatı 88 dolar (788 lira).