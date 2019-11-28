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Yaramazlara biraz batar!

18 bin yıl önce donmuş hayvan yavrusu bulundu: Dişleri eksiksiz, tüyleri ve kirpikleri bozulmamış

Sibirya’nın doğusunda 18 bin yıl önce yaşadığı tahmin edilen, neredeyse hiç bozulmamış bir yavru hayvan cesedi bulundu.

Fotoğraf: Centre for Palaeogenetics

BBC Türkçe’de yer alan habere göre ‘Dogor’ (Yakut dilinde dost) ismi verilen yavru, kışın ortalama hava sıcaklığının eksi 34 derece olduğu, dünyanın en soğuk şehri Yakutsk’ta, İndigirka Nehri yakınlarında bulundu. Mamut dişi avcıları tarafından, donmuş toprak katmanları arasından çıkarılan yavrunun bozulmamış bedeni bilim dünyasında şaşkınlık yarattı. İki aylık olduğu düşünülen hayvanın köpek mi yoksa kurt mu olduğu henüz belirlenemedi.

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İsveç Paleogenetik Merkezi’nde kaburga kemiklerinde yapılan karbon testleri, hayvanın Buzul Çağı’nın son evresinde yaşadığına işaret ediyor.

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