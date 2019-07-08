18 aylık bebek geminin 11’inci güvertesinden düşerek öldü

İktidar yanlısı Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA) Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı basın kuruluşları ve bu kuruluşlarda çalışan gazetecilerle ilgili ‘Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları’ raporuna birçok kuruluş tepki gösterdi.