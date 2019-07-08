18 aylık bebek geminin 11’inci güvertesinden düşerek öldü

Karayipler Denizi’nde ABD’ye bağlı, içişlerinde bağımsız özerk bölge olan Porto Riko’nun başkenti San Juan’da demirleyen bir cruise gemisinin, 11’inci güvertesinden düşen 18 aylık bebek hayatını kaybetti.
ABD’li kız bebeğin, kendisini oyun oynamak amacıyla camdan sarkıtan dedesinin ellerinden kayarak 46 metre yüksekteki güverteden düştüğü ve beton zemine çakıldığı açıklandı.
Sağlık görevlileri derhal müdahale etti ancak bebek kurtarılamadı.
Ailenin yaşadığı Indiana eyaletindeki yerel basın bebeğin, anne-babası ve dedesi-büyükannesiyle tatilde olduğunu yazdı.
Dünyanın 15’inci büyük yolcu gemisi olan ‘Freedom of the Seas’ adlı geminin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis soruşturma başlattı. Görgü şahitleri ve ailenin de ifadesine başvurulacağı belirtildi.