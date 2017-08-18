18 Ağustos 2017
Yaramazlara biraz batar!
İspanya’nın Barcelona şehrinde bir aracın yayaların arasına dalması sonucu en az 13 kişi hayatını kaybetti.
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Die Welt gazetesinin tutuklu muhabiri Deniz Yücel’in ‘Türkiye’nin rehinesi’ olduğunu savundu.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çıkan yangında 3 hektar (yaklaşık iki futbol sahası) alan küle döndü.
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, “CHP suçüstünün panik halini yaşıyor” diyen AKP Sözcüsü Mahir Ünal’ı canlı yayında tartışmaya çağırdı: “Genel başkanında olmayan cesaret varsa gel konuşalım.”
Riva ihalesi neden el değiştirdi? Kazanan firma neden vazgeçti? 9 Soruda…