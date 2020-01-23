Diken

Yaramazlara biraz batar!

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Eskişehir’de pizzaya tüküren kuryeye açılan ağır ceza davasında savcı iki suçtan 18 yıla kadar hapis cezası talep etti.

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