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Yaramazlara biraz batar!

18-24 yaş arası kadınların yüzde 44’ü ‘hiçbir şey yapmıyor’

Türkiye’de 18-24 yaş arası kadın nüfusun yüzde 43.6’sı ne çalışıyor ne de eğitim görüyor.

Fotoğraf: DHA

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre, Avrupa Birliği’nin istatistik kurumu Eurostat’ın araştırmasında 18-24 yaş arası gençlerin 2017 yılında istihdam ya da eğitime katılım oranları incelendi.

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Araştırmaya göre Türkiye yüzde 30.8 ile 34 ülke içinde ‘çalışmayan ve eğitim görmeyen’ genç nüfusun en yüksek olduğu ikinci ülke oldu. Birinci yüzde 32 ile Makedonya.

Türkiye’de 18-24 yaş arası kadın nüfusun yüzde 43.6’sı ne çalışıyor ne de eğitim görüyor. Türkiye bu istatistikte birinci sırada. İkinci ülke ise yüzde 32.2 ile Makedonya.

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Türkiye’de erkeklerde ise bu oran yüzde 18.2 olarak hesaplandı.

Çalışmayan ve eğitim görmeyen genç nüfusta AB ortalaması ise 14.3 olarak belirlendi. AB ülkelerinde genç erkeklerin 13.9’u, kadınlarınsa 14.7’ü ne çalışıyor ne de eğitim alıyor.

AB üyesi ülkeler arasında bu oranın en yüksek olduğu ülke ise yüzde 25.7 ile İtalya oldu. En düşük ise yüzde 5.3 ile Hollanda oldu.

AB üyesi olmayan İzlanda genel sıralamada yüzde 4.1 ile en iyi durumdaki ülke.

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