Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı’nın (UNESCO) ‘Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki bilinen en eski tapınak Göbeklitepe, kalıcı olarak listeye alındı.
Türkiye’nin listedeki varlığı bu kararla 18’e yükseldi.
Yaramazlara biraz batar!
Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı’nın (UNESCO) ‘Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki bilinen en eski tapınak Göbeklitepe, kalıcı olarak listeye alındı.
Türkiye’nin listedeki varlığı bu kararla 18’e yükseldi.
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