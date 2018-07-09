Diken

Yaramazlara biraz batar!

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Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı’nın (UNESCO) ‘Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki bilinen en eski tapınak Göbeklitepe, kalıcı olarak listeye alındı.

Türkiye’nin listedeki varlığı bu kararla 18’e yükseldi.

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