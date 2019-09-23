178 yıllık İngiliz turizm devi Thomas Cook battı: Tatilciler operasyonla dönecek

İngiliz Sivil Havacılık Otoritesi (CAA), 178 yıldır faliyet gösteren tur operatörü Thomas Cook’un resmen battığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

BBC’de yer alan habere göre şirketi kurtarmak için yapılan son dakika görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine Thomas Cook’un resmen battığını duyuran CAA şirketin tüm operasyonlarının an itibariyle durdurulduğunu belirtti.

Reklam

Otorite şu anda dünyanın farklı noktalarında Thomas Cook ile tatil yapmakta olan 150 bin İngiliz tatilcinin CAA ve hükümet desteğiyle ülkesine geri getirilmesi için ‘geniş çaplı bir operasyon’ başlatıldığını da duyurdu. Şirketin dünya genelinde ise şu anda tatilde olan 600 bin müşterisi var.

Dünden itibaren tatil noktalarına boş uçaklar gönderilmeye başlandığı belirtildi ve ülkenin ulaştırma bakanlığı operasyonda görevli çalışanların çok büyük bir sorumluluk aldığını hatırlatarak tatilcilerden küçük aksaklıklar konusunda anlayışlı olmaları istendi.

1841’de ülke içinde demiryolu seyahatleri düzenleyerek faaliyetlerine başlayan İngiltere’nin en eski şirketlerinden biri olan Thomas Cook 16 ülkede, yılda 19 milyon kişi için otel, tatil köyü ve havayolları servisi sağlıyor. Şirketin 9 bini Britanya’da olmak üzere dünya genelinde toplam 22 bin çalışanı bulunuyor.

Reklam

CAA’dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Thomas Cook ile yapılan, uçuşlar ve oteller de dahil tüm rezervasyonlar iptal edildi. Bu kadar uzun bir tarihe sahip bir şirketin faaliyetlerin son vermesi müşterileri ve çalışanları için üzücü ve düşüncelerimiz bu haberden etkilenenlerle birlikte.”