İstanbul’da 177 bin 172 boş mezarlık yeri var.
Yaramazlara biraz batar!
Denizli’de CHP Beyağaç İlçe Başkanı Salih Gündoğdu dahil 10 yönetici seçim sonuçlarının ardından istifa etti.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, OHAL’in kaldırılması konusunda bir irade olduğunu ve zamanı belirlenerek adım atacaklarını söyledi.
HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, olağanüstü hal (OHAL) koşullarına rağmen HDP’nin barajı aşmasını ‘büyük bir başarı’ diye niteleyerek ‘siyaseti çözüm alanına dönüştürmek için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini’ söyledi.
Seçim sonrası Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nden (TÜSİAD) ilk açıklama geldi: “Seçim sonuçları ülkemize hayırlı olsun; şimdi toplumsal uzlaşma içinde reform zamanı.”
Cumhurbaşkanlığı yarışını ikinci olarak tamamlayan Muharrem İnce, seçim sonuçlarına ilişkin ilk sözlerinin gazeteci İsmail Küçükkaya’nın telefonuna yolladığı “Adam kazandı” yolundaki mesaj üzerinden kamuoyunca duyulması nedeniyle özür dilerken, “Haber yapacağını düşünmedim” dedi. Küçükkaya ise İnce’ye “Kabahati neden başkasında arıyorsun” diye sordu.