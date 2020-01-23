Diken

Yaramazlara biraz batar!

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İran, 8 Ocak’ta ‘yanlışlıkla’ füze ile düşürdüğünü dört gün sonra itiraf ettiği Ukrayna yolcu uçağının kara kutusunu Ukrayna’ya vereceğini açıkladı. Uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

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