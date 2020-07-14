174 kişiyi akrep soktuğunu söyleyen Denizli sağlık müdürü: Fotoğrafını çekip hekimle paylaşın

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, yedi ayda 174 kişinin akrep sokması, beş kişinin yılan ısırması sonucu hastaneye başvurduğunu açıkladı. Böyle bir durumda mutlaka hızlı şekilde en yakın sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini söyleyen Öztürk, “Mümkünse sokan canlının fotoğrafı çekilerek, hekim ile paylaşılmalıdır” dedi.

Fotoğraf: DHA

Öztürk, özellikle sıcaklıkların çok yüksek seyrettiği temmuz ve ağustos aylarının, akrep ve yılanların aktif olduğu dönemler olduğunun altını çizerek halkı uyardı.

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Öztürk şunları söyledi: “Vatandaşlarımız kendilerini korumak için, akrep ve yılan yuvalarından, özellikle kaya, ağaç kovuğu ya da oyuklardan uzak durulmalı, kamp, piknik ya da tarlada çalışma alanlarında dikkatli olmalıdır. Kırsalda ve tatil beldelerinde evi olanlar kapı ve pencerelerini kapalı tutmalıdır. Arazi yürüyüşlerinde kapalı ayakkabı ya da bot giyilmeli, yerde uyumamaya özen gösterilmelidir. Akrep ve yılan sokması sonrası ortaya çıkan reaksiyon kişiden kişiye ve canlının türlerine göre değişiklik gösterebileceği gibi zehirli yılan ve akrep sokmaları özellikle çocuklar ve 65 yaş üstü yaşlılar için öldürücü etkiye sahip olabilir.”