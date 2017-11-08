174 günün ardından: Sözcü muhabiri Gökmen Ulu oğluna ‘kavuştu’

174 gündür tutuklu bulunan Sözcü muhabiri Gökmen Ulu’nun, Silivri Cezaevi’nden çıktıktan sonra oğlu Ege Efe’ye sarıldığı an. (DHA\Akın Çeliktaş)
Yaramazlara biraz batar!
174 gündür tutuklu bulunan Sözcü muhabiri Gökmen Ulu’nun, Silivri Cezaevi’nden çıktıktan sonra oğlu Ege Efe’ye sarıldığı an. (DHA\Akın Çeliktaş)
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’da yeşilliğin sadece mezarlıklarda kaldığını belirterek, “Günümüz şehirleri insana huzur vermiyor. Beton, beton, beton” dedi.
İstanbul polisinin Bakırköy’deki bir alışveriş merkezinde ‘Şirinler Çetesi’ olarak bilinen gruba yönelik yaptığı ‘organize suç’ operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı.
Geleceğinin teknolojisi üzerine çalışan Amerikalı mühendis ve yatırımcı Elon Musk, bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşecek.
Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde bir ortaokulda görev yapan 45 yaşındaki beden öğretmeni C.G., 13 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.
Cumhuriyet gazetesinin tutuklu muhabiri Ahmet Şık, 2012’de Oda TV davası kapsamında tutuklu kaldığı Silivri Cezaevi’nden çıkarken söylediği “Bu komployu kuranlar cezaevine girecek” sözleri nedeniyle yargılandığı davadan beraat etti.