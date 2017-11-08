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174 günün ardından: Sözcü muhabiri Gökmen Ulu oğluna ‘kavuştu’

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174 gündür tutuklu bulunan Sözcü muhabiri Gökmen Ulu’nun, Silivri Cezaevi’nden çıktıktan sonra oğlu Ege Efe’ye sarıldığı an. (DHA\Akın Çeliktaş)


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