Diken

Yaramazlara biraz batar!

1736

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) raporuna göre 115’i kadın 67’si çocuk en az 1736 işçi geçen sene yaşamını yitirdi.

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11 aylık cari fazla 4.25 milyar dolar oldu

Cari açık kasımda 518 milyon dolar (3 milyar 38 milyon lira) ile tahminlerle örtüşürken, yılın 11 ayı itibariyle cari fazla ise 4.25 milyar dolar (25 milyar lira) oldu.

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