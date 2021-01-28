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Yaramazlara biraz batar!

17 yolcu kapasiteli minibüste 33 işçi taşıyan sürücüye 10 bin 850 TL ceza

Adana’da 17 yolcu kapasiteli servis minibüsünde 33 işçi taşıyan sürücüye ihlalleri nedeniyle 10 bin 850 TL ceza yazıldı.

Fotoğraf: DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yetki belgesiz ve izinsiz taşımacılık yapan servis araçlarına yönelik denetim yaptı.

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Ekipler, merkez Yüreğir ilçesi Adana-Karataş kara yolundaki denetimde durdurdukları 17 yolcu kapasiteli bir minibüste 33 tarım işçisinin bulunduğunu belirledi.

Suriyeli şoför Ali El Ahmet’e kural ihlalleri nedeniyle para cezası yazıldı, minibüs trafikten men edildi.

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