17 yıl önce işlenen cinayetten hüküm giyen firari yakalandı

Eskişehir’de ‘kasten öldürme’ suçundan hapis cezasına mahkum edilen firari hükümlü yakalandı.
AA’nın haberine göre Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2003’te İhsaniye Mahallesi’ndeki restoranda çıkan, bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı kavganın şüphelisi firari İbrahim M.’nin kentte olduğunu belirledi.
Hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İbrahim M., bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Adana’da ise farklı suçlardan aranan 28 firari hükümlü, polisin şafak vakti 30 adrese düzenlediği operasyonla yakalandı.