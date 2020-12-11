17 yaşındaki lise öğrencisi Serdar Covid-19’a yenik düştü

Kütahya’da yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Serdar Mehmet Ay, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
AA’nın haberine göre Ali Güral Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan Ay, rahatsızlanınca Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kas rahatsızlığı tedavi de gördüğü öğrenilen gencin testi pozitif çıktı, hastanede tedavi altına alındı.
Hastalığın ağır seyretmesi üzerine 25 Kasım’da yoğun bakım ünitesine alınan Ay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kütahya Valisi Ali Çelik sosyal medya hesabından paylaşarak büyük acı ve üzüntü içinde olduğunu dile getirdi.
Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide kas hastalığıyla mücadele eden 16 gündür Covid-19 tedavisi gören 12. sınıf öğrencilerimizden Serdar Mehmet Ay’ı kaybettik. Öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine ve arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun.”