17 yaşındaki kıza cinsel istismar ve tehdide üç yıl hapis

Kayseri’de, sosyal medyadan tanıştığı 17 yaşındaki H.Ö. adlı kıza cinsel istismarda bulunan 22 yaşındaki Berat Y., tutuklu yargılandığı davada üç yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Berat Y.’nin tahliyesine karar verdi.

Develi ilçesinde oturan Berat Y., sosyal medya üzerinden tanıştığı H.Ö. ile sevgili oldu.

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Sanık, bir süre sonra buluştuğu H.Ö.’ye, otomobiliyle götürdüğü boş arazide cinsel istismarda bulundu. Daha sonra da çıplak fotoğraflarını göndermezse ailesine anlatmakla tehdit etti.

Kızın polise şikayet etmesi üzerine Berat Y. yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan sanık Berat Y. ile şikayetçi H.Ö., karar duruşmasında hazır bulundu.

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‘Şantaj yapmadım, tehdit etmedim’

Suçsuz olduğunu öne süren Berat Y., kendisine ‘iftira atıldığını’ savunarak şunları söyledi: “İlişki zorla değildi. Kendi rızası ile ilişkiye girdik. Mesajlar attım; ancak tehdit içermiyordu. Şantaj yapmadım. Ailesine anlatmakla da tehdit etmedim. Başka bir kişi ile sevgili olup, benden kurtulmak için iftira attı.”

H.Ö. ise şikayetçi olduğunu söyleyerek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Berat Y.’ye, ‘reşit olmayanla cinsel ilişki’ suçundan iki yıl altı ay, ‘hakaret‘ suçundan üç ay, ‘tehdit‘ suçunda ise yedi ay olmak üzere toplam üç yıl dört ay hapis cezası verdi ve tahliyesini kararlaştırıldı.