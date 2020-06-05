17 yaşındaki İrem ‘aile meclisi’ kararıyla öldürülmüş

Şanlıurfa’da, nişanlısından ayrıldıktan sonra çıkan dedikodular nedeniyle ailesiyle taşındığı Mersin’deki evinin banyosunda başından vurulmuş olarak bulunan 17 yaşındaki İrem Bahçe’nin töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Olay 7 Kasım 2019’da, Mersin’in merkez Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Şanlıurfa’da yaşayan Bahçe ailesi, kızları İrem’in nişanlısından ayrılmasının ardından çıkan dedikodular nedeniyle Mersin’e taşındı. Beş aylık hamile olan İrem Bahçe, taşındıktan 20 gün sonra babasına ait ruhsatsız tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. Tedaviye alındığı hastanede bir gün sonra yaşamını yitirdi. Sezaryenle alınan bebeği ise üç ay hayata tutunabildi.

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İfadelerine başvurulan aile fertleri, İrem Bahçe’nin intihar ettiğini öne sürdü. Aile, kızlarının cenazesini memleketleri Şanlıurfa’da toprağa verdi.

Ağabey itiraf etti

Soruşturmayı derinleştiren Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Şube Amirliği ekipleri, aileyi çapraz sorguya aldı. Aile bireyleri çelişkili ifadeler verdi. Ekipler, yedi aylık çalışmanın ardından ailenin geri döndüğü Şanlıurfa’ya giderek baba K.B. (48), anne S.B. (54), ağabeyler V.B. (22) ve M.A.B (20) ile amcalar M.V.B., (33), İ.B. (44) ve M.B.’yi (53) gözaltına aldı ve Mersin’e götürdü.

Ağabey M.A.B, ifadesinde cinayeti ‘aile meclisinin’ kararıyla işlediğini ağlayarak itiraf etti. Diğer şüpheliler ise iddiaları kabul etmedi.

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Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.