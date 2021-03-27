17 yaşındaki hamile çocuk, ayrı yaşadığı dini nikahlı ‘eşi’ tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir’in Konak ilçesinde, ayrı yaşadığı dini nikahlı ‘eşi‘ tarafından 16 yerinden bıçaklanan 17 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Güney Mahallesi 1158 Sokak’ta Anıl Y. (24) ile S.Ü. (17) tartışmaya başladı. Tartışmanın sırasında Anıl Y., yanındaki bıçakla S.Ü’yü bıçakladı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan S.Ü, hastanede yaşamını yitirdi.

S.Ü’nün 5 aylık hamile olduğu, bebeğin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı. Zanlının cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini söylediği belirtildi.