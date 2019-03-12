17 yaşındaki genç yatakta silahla oynarken kendini vurdu

Adana’da 17 yaşındaki genç yatağında tabancayla oynarken kendisini vurdu.
Yüreğir ilçesinde 17 yaşındaki Y.B’nin üstünü örtmek için odasına giren yengesi, genci yorganın altında fenalaşmış halde bulunca durumu yakınlarına bildirdi.
Gencin yorgan kaldırıldığında yaralı olduğu fark edildi. Yakınları Y.B’yi özel bir araçla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ameliyata alınan gencin yarasının ağır olduğu öğrenildi.
Polisler, gencin yatağında bir tabanca ve bir boş kovan buldu. Y.B’nin yatağında yattığı sırada elindeki tabancanın ateş alması sonucu kendisini yaraladığı tespit edildi.