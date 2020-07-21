17 yaşındaki genç ‘konuşan maske’ üreterek duyma engellilerin hayatını kolaylaştırıyor

ABD’de yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi şeffaf pencereli maskeler üreterek pandemi sürecinde duyma engellilerin hayatını kolaylaştırıyor.

Fotoğraf: Rene Appell

Kaliforniya eyaletinden Isabella Appell, salgının başında stoklarda sorun yaşandığı için maske dikmeye karar verdi.

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Okulların kapanmasıyla birlikte evde eğitim sürecine başlayan Appell ödevlerinden kala zamanda maske dikmeye başladı. İnternetten okuduğu haberlerde, duyma engellilerin maske nedeniyle karşısındaki insanın dudaklarını okuyamadığı için zor günler geçirdiğini fark etti.

Ailesinde veya çevresinde duyma engelli biri olmadığı halde her zaman işaret dili öğrenme konusunda hevesli olduğunu belirten genç duyma engellilerin yaşadğı zorlukları aşmaları için araştırma yaptı ve sonunda ‘konuşan maskeler‘ adını verdiği bu ürünü hazırladı.

Appell, ağız kısmına şeffaf plastikler diktiği ‘konuşan maskeler‘in plastik kısmına da buharlanmayı önleyici bir sprey sıkıyor. İnternet sitesinden bağış karşılığı sattığı maskelerden elde ettiği geliri de ihtiyacı olanlara duyma gereçleri sağlayan bir vakfa bağışlıyor.

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Genç mucidin ‘konuşan maskeler’i sayesinde rahat bir doğum geçirdiğini belirten duyma engelli Karma Quick-Panwala yaşadıklarını şöyle anlattı: “Dudak okumak benim süper gücüm, maskelerse kriptonitim. İlgili doktor ve hemşirelerimin bu maskeleri takması doğumda benim için çok büyük bir fark yarattı. Isabella’nın böyle bir şey yapmasını sağlayacak bilinçte olmasına minnettarım.”