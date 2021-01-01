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Yaramazlara biraz batar!

17 yaşındaki Feyzanur’un ölümü şüpheli bulundu

Gaziantep’te 17 yaşındaki Feyzanur S.’nin ölümü sonrası soruşturma başlatıldı.

Feyzanur S., Atatürk Mahallesi’nde yedinci katta bulunan evinin balkonundan düştü. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitti.

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Feyzanur S., ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Gencin cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, Twitter’da ‘#feyzayaneoldu’ etiketiyle binlerce kişi, gence ait olduğu belirtilen hesaptaki paylaşımı göstererek, ölümü şüpheli buldu.

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Söz konusu hesaptan 17 Ağustos 2020’de “Ben bir yerden aşağı atlamam, Allah korkum var benim ama biri atmıştır” paylaşımı yapıldığı görüldü.

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