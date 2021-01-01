17 yaşındaki Feyzanur’un ölümü şüpheli bulundu

Kaybedecek zaman’ bulunmayan günümüz dünyasında, akıllı bir kurgu ve mükemmel bir içerikle, ‘yeni jenerasyon bir mesleki eğitim’ modeli oluşturulabilse, anlamak için çaba sarf ettiğimiz günümüz gençleri için mükemmel bir seçenek yaratılırdı bence..